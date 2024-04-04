Аким Рассветского сельского округа: «Главная задача -приносить пользу людям»

Абай Шайменов работает акимом Рассветского сельского округа Кызылжарского района уже 5 лет. За эти годы здесь произошло немало положительных изменений. В округе — 4 населенных пункта. Население составляет более 1500 человек. Имеются все необходимые социальные объекты. Функционируют 3 школы и 4 медицинских пункта, имеется машина скорой помощи. Местные жители активно реализуют себя в малом и среднем бизнесе. Молодым специалистам стараются предоставить все условия.

АБАЙ ШАЙМЕНОВ, аким Рассветского сельского округа, Кызылжарский район:

— Сейчас конкурс идет, приобретаем жилье для фельдшера. В двухэтажном доме, трехкомнатная квартира. Буквально через месяц это жилье будет наше. И мы сможем уже прописывать, что с предоставлением жилья. Также у нас в село Рассвет прибыл свой фельдшер. Уже в течение года работает. Получил по программе «С дипломом — в село» жилье.

Большое внимание уделяется культурной жизни населения. Строятся скверы, работают центры культурного досуга и сельский клуб.

АБАЙ ШАЙМЕНОВ, аким Рассветского сельского округа, Кызылжарский район:

— Мы в каждом населенном пункте разбили скверы, детские игровые площадки. В Рассвете построили мини-футбольное поле. В селе Водопроводном мы арендуем хороший Дом культуры. В Семипалатном в этом году будем завершать ремонт центра культурного досуга. Наурыз, 8 марта, День села — все концертные программы мы проводим с выездом в каждое село. Вот мы Наурыз проводили, в каждом селе была концертная программа.

В этому году с.Семипалатному в Рассветском сельском округе исполняется 100 лет. Маленький населенный пункт стойко переживает все перемены. Местные жители очень любят свою малую родину, вместе с акимом трудятся на общее благо.

ГАЛИНА КУБАСОВА, жительница с.Семипалатного, Кызылжарский район:

— И сквер открыли, и мини-футбольное поле сделали. И в этом году тоже разбивают сквер. Хотим к столетнему сроку, сентябрю, всё покрасить, и в этом здании тоже сделаем большой ремонт. В общем, готовимся к большому празднику. Люди откликаются, все дружные, помогают друг другу. Как говорится, «рядились простенько, гуляли всей гурьбой», так и мы. Стараемся друг друга поддерживать. Всякое бывает.

Развитие сельского округа не прекращается. В ближайшее время планируется проведение капитального ремонта школы в с.Красная горка, подача заявки на строительство спортивной площадки.

Валерия Филатова