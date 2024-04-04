8 человек эвакуировали в СКО из-за паводка 4 апреля

За сутки на территории области было эвакуировано 8 человек. 6 — находятся у родственников, двое расположились в эвакопункте. Это жители сёл Черниговки и Красной поляны. Оба населённых пункта, где вода зашла в 8 домов, находятся в Тайыншинском районе. В областном департаменте по ЧС добавили, что из этих же сел в безопасную зону отогнано 41 сельскохозяйственное животное. 4 апреля произошло 30 переливов на автомобильных дорогах области. Действующих сейчас 20. Отсутствует подъездной путь к с. Каратал в Уалихановском районе. Там дежурят спасатели.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Вскрыто у нас два дорожных полотна. В Тайыншинском районе областная дорога «Тайынша- Келлеровка». Есть объездная дорога через Алексеевку. Кроме того, у нас вскрыта районная дорога КТТА-69 «Келлеровка-Южная». Дорога была вскрыта для пропуска талых вод. У нас эвакуировано всего 8 человек, многие жители отказываются эвакуироваться, говорят, что дома хозяйство, что вода уйдет. У нас выставлены вахтовки, если будет обстановка ухудшаться, будет проводиться эвакуация.

По словам спасателей, сложная обстановка сложилась в селе Доброжановке Тайыншинского района. В населенный пункт зашли талые воды, эвакуация в данный момент не проводится, но население предупреждают, что она может произойти. Ситуацию усложняет сброс воды с Чаглинского водохранилища, повышение температуры воздуха на территории региона. В Уалихановском районе в сёлах Кулыколь и Каратал находилась группировка сил и средств департамента по ЧС Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Т.к. ситуация в районе стабильная, последнюю направили в Сергеевку, местные спасатели возвращаются в Петропавловск.

НАТАЛИЯ ЛЕВИНА, заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Глубина промерзания почвы была у нас по области местами до 162 см. После 25 марта пришло резкое потепление, были осадки в основном в виде дождя, что усилило образование талых вод. В ближайшее время мы ожидаем положительный температурный фон днём и ночью. Снеготаяние продолжится, почва оттаивает, но довольно медленно. На Сергеевском водохранилище наполняемость 95%. До перелива через гребень плотины 28 см. Мы уже ожидаем сегодня поздно вечером перелив на плотине.

По данным синоптиков, через два дня в области ожидается заход циклона, который принесет осадки в виде дождя, ночью возможен переход в снег.

Дарья Пышмынцева