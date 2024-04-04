17 коррупционных рисков выявили борцы с коррупцией в СКО

На площадке региональной службы коммуникаций сегодня говорили о реализации Карты коррупционных рисков в СКО. Благодаря внешнему анализу их обнаружили в сфере профессионального спорта.

АЙДОС ЖУНИСОВ, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, установлен риск отсутствия контроля за финансовыми расходами ФК «Кызылжар». В ходе изучения технических спецификаций, процедур проведения госзакупок, альтернативных коммерческих предложений установлено абсолютное отсутствие закрепленных норм по контролю управления спорта за расходованием бюджетных средств, что является несоблюдением требований.

Были найдены коррупционные риски и в сфере лесопользования. Так, в лесном хозяйстве в районе имени Габита Мусрепова за три года выдано 64 тысячи куб.м. топливной древесины, из которых наибольшая часть вырубленного леса приходится на долю супруги директора этого хозяйства.

АЙДОС ЖУНИСОВ, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Более того, в ходе анализа установлено, что директор, ссылаясь на отсутствие имеющихся объемов древесины, отказывал в выписке из лесхоза и направлял население для приобретения древесины у родственницы.Подобные факты усматриваются и в Мамлютском лесном хозяйстве.

Борцы с коррупцией ежедневно мониторят систему государственных закупок, чтобы предупредить искусственное завышение стоимости товаров ещё на стадии планирования. К примеру, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата намеревался приобрести 4-х комнатную квартиру за 63,8 млн тенге. После реагирования Антикоррупционной службы в план госзакупок администратором внесены изменения по данному пункту, экономия превысила 35 млн тенге.

Дарья Пышмынцева