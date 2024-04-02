Новые автобусы вышли на маршрут №14

Из села Прибрежного в Петропавловск и обратно теперь можно добраться на новеньких автобусах. В населённом пункте проживают почти 2 тысячи человек. В областной центр они ездят на работу и учёбу.

— Бывало, что по дороге даже ломались автобусы, очень холодно было, ноги замерзали. Конечно, мы рады, что дали новые автобусы. Комфортно, чисто, приятно ездить.

— Я видела сегодня два автобуса проезжали, очень понравились, они с кондиционерами. Мы очень рады, что у нас поменяются автобусы, будет комфортно ездить людям.

А вот так новые автобусы выглядят изнутри. Они тёплые, в них много места. Это то, что нужно для пригородного маршрута.

ОРАЛБЕК АДЕСХАН, житель с.Прибрежного, Кызылжарский район:

— В нашем селе обновили автобусы, думаю, что жители Прибрежного очень рады. Я езжу на учёбу на 14-м маршруте. Теперь делать это будет приятнее.

185 млн тенге понадобилось, чтобы обновить основную часть транспорта маршрута №14.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— При поддержке фонда промышленности РК в ИП «Семёнова» приобрели в лизинг 5 новых автобусов марки «ПАЗ Вектор NEXT». Автобусы большой вместимости, имеют кондиционеры, оборудование для подвоза инвалидов-колясочников. 80% парка маршрута № 14 обновлено. В дальнейшем будет рассматриваться обновление оставшегося подвижного состава.

Новые автобусы рассчитаны на 52 пассажира, в том числе предусмотрены 19 сидячих мест.

Дарья Пышмынцева