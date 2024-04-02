Акцию по предупреждению экстремизма и терроризма провели волонтёры

Волонтёры молодёжного ресурсного центра совместно со специалистами управлением по делам религии вышли на улицы города, чтобы раздать горожанам памятки по предупреждению экстремизма и терроризма. Целью акции стало выявление и пресечение террористической деятельности.

МИХАИЛ ТИМИН, волонтёр движения «Помощь рядом»:

— Данная акция очень полезна для ознакомления населения. Чтобы люди знали, куда обращаться и как действовать во всех ситуациях. Экстремизм и терроризм являются очень опасным явлением.

Памятки раздавали и в торговых домах. На буклетах подробно написано, как себя вести и куда обращаться в случае террористической угрозы. В брошюрах указаны номера телефонов экстренных служб.

ТЕМИРЛАН БАЙКЕНОВ, житель г. Петропавловска:

— Я считаю, что такие акции нужно проводить, так как многие люди не знают. Они, допустим, не в курсе, не располагают такой информацией. Я вот не знал, таких действий, допустим, про неизвестные детали в машине, в подъезде, во дворе дома. Мне показали это, я узнал. Теперь буду осторожен. Всё таки предупреждён — значит вооружён.

Активисты раздали около 500 памяток. Подобные акции волонтёры проводят часто. Люди должны знать и понимать, что любые проявления терроризма ведут к ответственности.

Валерия Сиваш