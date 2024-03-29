В СКО открылась антикоррупционная школа

Школа антикоррупционного комплаенса впервые начала свою работу в нашей области. Это новый институт в законодательстве, поэтому специалистам требуется обучение. Слушатели семинара — сотрудники, которые следят за соблюдением антикоррупционных законов в учреждениях квазигоссектора, их должность называется «комплаенс офицер». Они занимаются превенцией таких преступлений, могут проводить внутреннее расследование, имеют доступ ко всей необходимой для этого информации, развивают этические ценности в коллективе.

ЕКАТЕРИНА АУБАКИРОВА, офицер по ОВД департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО:

— Уже разработано типовое положение, правила, проработаны документы, которые утверждены вашими предприятиями и урегулируют антикоррупционную политику. Сегодняшний семинар будет построен на обучении. Мы расскажем основные направления и требования, которые предъявляет государство комплаенс специалистам, о том, как должна быть выстроена ваша работа.

Компалаенс службы ответственны за соблюдение корпоративных стандартов и добропорядочности.

АСХАТ ДЖАКИПБЕКОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО:

— Принципиальная позиция нашего агентства — создание эффективной деятельности комплаенс служб, подразделений во всех организациях квазигосударственного сектора. Данное направление должно стать одним из самых приоритетных для руководства компаний. Их заинтересованность должна быть вызвана возлагаемой на них ответственностью за совершение коррупционных правонарушений, совершаемых их подчиненными сотрудниками.

Работников ознакомили с законодательными стандартами, системой управления борьбы со взяточничеством и научили проводить анализ коррупционных рисков.

Анна Богословская

