В Петропавловске затапливает жилые дома

Накануне жители Петропавловска ощутили приход паводка. Талые воды, дождь и поднявшийся уровень грунтовых вод стали причиной затопления 12 жилых домов. ЧС-ники, специалисты»Кызылжар су» и других соответствующих служб оказывают помощь горожанам. 40 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС участвовали в откачке воды. В частности, пострадали дома по ул. Абая 43, 45, 47 и Назарбаева 111. Причина — негерметичная система внутренней канализации: изношенные трубы, плохие соединения. ТОО «Кызылжар су» локализовали проблему, но систему канализации жильцы домов будут восстанавливать самостоятельно.

ВЯЧЕСЛАВ ВИЗЕРОВ, начальник комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар су»:

— Из-за таяния снега вода массово поступает в нашу систему канализации, которая не рассчитана на прием. Соответственно, все примыкающие сети домов, которые врезаны в коллекторы, не успевают сбрасывать воду. Поэтому происходит заполнение внутриквартальной сети канализаций. Из 1 135 домов, которые у нас находятся на балансе в городе, это единичные случаи, где система негерметична и вода попадает в подвал. В обычном режиме вода должна была выйти на улицу через колодец.

Работы по откачке воды идут круглосуточно, задействовано 105 сотрудников, 60 ед. спецтехники и 40 мотопомп. С начала зимы из населенных пунктов области вывезли более 1 млн 885 тыс кубометров снега, это в 3 раза больше, чем в прошлом году.



Анна Богословская