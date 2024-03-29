Три перелива через автодороги зафиксировали спасатели за последние сутки

Усиленные противопаводковые мероприятия проводятся в СКО в связи с повышением температуры воздуха. По данным областного департамента по ЧС, за прошлые сутки на территории региона откачали более 50 тысяч кубических метров талых вод. Снижена угроза подтопления жилых домов. 29 марта из г.Петропавловска выдвинулась группировка сил и средств в Уалихановский район для минимизации и недопущения подтопления населенных пунктов. За последние сутки по области зафиксировано три перелива через автомобильные дороги.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— На сегодня имеется один перелив через автодорогу республиканского значения в Тайыншинском районе возле села Аккудук. На данный участок для проведения разведки выехал аким района совместно с начальником отдела по ЧС. По области у нас задействовано более 280 единиц техники. Это спасатели, МИО, коммунальные службы, а также организации, с кем были заключены договоры намерения.



Дарья Пышмынцева