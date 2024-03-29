Спартакиада «Учитель 2024» прошла в Петропавловске

С 25 по 29 марта в Петропавловске прошла городская спартакиада «Учитель — 2024». Организована она по инициативе учителей физической культуры при поддержке городского комитета профсоюзов.

САЛИМА МАКИШЕВА, председатель городского комитета профсоюзов:

— Спартакиада учителей даёт возможность учителям состязаться, пообщаться, что является немаловажным для них, выплеснуть всю свою усталость накопленную, обменяться спортивным азартом, зарядиться. Позади у учителей трудный учебный год, осталась одна четверть решающая, в которой мы желаем успехов нашим педагогам.

Соревнования проводились по 6 видам спорта: теннис, перетягивание каната, тогызкумалак, шахматы, дартс и воллейбол. Участие в спартакиаде принимали учителя 19 школ города. Бейбит Жунусов работает учителем физкультуры в школе №25. Говорит, соперники были очень сильные, но его команда билась до последнего.

БЕЙБИТ ЖУНУСОВ , учитель физкультуры школы №25:

— Все виды были очень интересные, притягивающие. Мы из 25 школы им. А. Букейханова в турнире по волейболу взяли второе место, также взяли первое место по тогызкумалак и третье место по шахматам. В каждой команде есть сво игрок, который бьет, который берёт мячи. Мы бились до последнего. Каждый игрок имел преимущество и мог оказаться в финале.

Турнир организован совместно с североказахстанским филиалом «Болашак» партии «AMANAT». На спартакиаде также активное участие приняло сообщество отцов. Участвовали там и партийцы.

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, исполнительный секретарь филиала «Болашак» партии «AMANAT»:

— Это мероприятие ещё раз доказывает, что педагогическая общественность выступает за здоровый образ жизни. Они должны своим личным примером показывать, насколько это здорово — заниматься спортом, развиваться и двигаться вперёд.

Первое место заняла команда IT-лицея, второе — 25 школа им. Алихана Букейханова, третье — учителя 32-ой школы. Подобные соревнования для педагогов проходят каждый год. Победители получили переходящий кубок, дипломы и медали.

Валерия Сиваш