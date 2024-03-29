Республиканский конкурс «Домбра — Дастан» прошёл в Петропавловске

«Домбра-Дастан» — под таким названием прошел 4 республиканский конкурс кюев, посвящённый памяти основателя данного конкурса Серикбая Здуалиева. Принимают участие 25 юных домбристов. Это учащиеся школ и колледжей.

САЯН ЕРМЕК, заведующий отделом областного центра творчества детей и юношества:

— Сегодня управлением образования областного акимата, областным центром творчества детей и юношества, акиматом Акжарского района организован конкурс школы искусств «Серпер». Главными критериями членов жюри является чистое исполнение кюя, оно должно быть исполнено без ошибок и, конечно же, артистическое искусство.

Первым свое мастерство вышел показать Бакберды Танатаров из Мангыстауской области. Он на протяжении 5 лет играет на домбре.

БАКБЕРДЫ ТАНАТАРОВ, участник конкурса, Мангыстауская область:

— Мне 13 лет. Я в Петропавловске впервые. Я очень часто езжу на разные конкурсы. И часто получаю первые места. На кружок игры на домбре меня отправила моя мама. А мой преподаватель закончил консерваторию. Я тоже хочу пойти по стопам своего преподавателя.

В составе жюри — преподаватель Казахской национальной консерватории города Алматы. Гость отметил, что очень важно среди подрастающего поколения проводить подобные конкурсы, чтобы молодежь не забывала о ценностях и традициях казахского народа.

ЕРЖАН ЖАМЕНКЕЕВ, старший преподаватель факультета «Народная музыка» Казахской национальной консерватории им.Курмангазы, г.Алматы:

— Я рад, что меня пригласили. Потенциал каждого исполнителя, каждого исполнителя развивается в искусстве кюй тартыс. У нас есть искусство айтыс со словами, а кюй тартыс без слов. То есть, как и айтыс, кюй тартыс имеет разные виды. И очень важно для нашего молодого поколения развивать именно искусство кюй тартыс.

Победителям конкурса будут вручены дипломы, памятные и денежные призы.

Камилла Карим



