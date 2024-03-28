В семи микрорайонах города активно вывозят снег

Более 1 млн куб. метров снега убрали и вывезли с территории города за последние месяцы. В настоящее время к этой работе привлекли 150 единиц спецтехники. Вопросы угрозы паводка рассмотрели партийцы «Аманата» в городском маслихате. По словам главного специалиста сектора автомобильных дорог отдела ЖКХ Олега Гаврилова, две подрядные организации приступили к работе в микрорайонах «Береке», «Жас Оркен», Рабочем посёлке, Подгоре, Зайсане, Заречном и Кожевенном. В микрорайоне «Солнечный-2» вывоз снега завершили. Помимо этого идёт очистка ливневой канализации. 85% работа уже сделаны. На обслуживании находятся две дамбы в посёлке Кожевенном и по улице Ущева. Ежегодно просевшие участки в плотинах устраняются путём добавления инертных материалов. В ближайшее время отдел ЖКХ предоставит партийцам списки домов, находящихся в зоне возможного подтопления. Всё это для того, чтобы депутаты организовали совместный с госорганами выезд для ознакомления с текущей ситуацией.



Валерия Филатова