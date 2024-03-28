В областном маслихате обсудили бюджет на 2024-26 годы

На заседании общественного совета СКО обсудили бюджет области на ближайшие два года. Его общая сумма — более 11 млрд тенге. Руководитель управления финансов рассказала, каким образом будут распределяться средства.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Увеличить расходную часть областного бюджета по первоочередным расходам предлагается следующим администраторам бюджетных программ: управлению образования области — 1 млрд 578, 7 млн тенге, в том числе на переход на твердое топливо и увеличение тарифа — 1 млрд 26,5 млн тенге, на ремонт лагеря «Окжетпес» — 136,8 млн тенге, на капитальный ремонт Кайратской школы Уалихановского района — 230,4 млн тенге.

На широкополосный интернет Starlink для школ выделили более 100 млн тенге. Управление культуры получило более 850 млн тенге. В строительство на возведение учреждений образования, здравоохранения, спорта и жилых зданий направили около 2,8 млрд тенге. Членов общественного совета заинтересовал вопрос экологии.

СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ, директор ЧНУ «Институт развития местного самоуправления»:

— Эксплуатацию нашего полигона мы неоднократно обсуждали в прошлом году. Город запрашивал какие-либо мероприятия?

— Они в этом направлении занимаются разработкой документации, но пока на финансирование денег не заявляли. В данном направлении работа двигается.

Возникли и вопросы по поводу сферы ЖКХ и энергетики. Управлению выделили более 1 млрд тенге, в том числе на текущий ремонт сетей — 228,3 млн тенге.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель постоянной комиссии по правовым вопросам ОС СКО:

— Я знаю, что ремонты всех сетей закладываются в тариф, население уже за это платит деньги. Почему акимат еще раз выделяет деньги на этот ремонт?

Докладчик ответила, что разъяснить ценообразование тарифа могут в антимонопольном комитете, а собственники сетей обоснуют свою заявку. На этапе голосования все члены общественного совета выразили одобрение утвержденному бюджету области.

Второй вопрос — изменения в законе о погребении и содержании могил. Перезахоронение останков возможно после одобрения санэпидемстанции, если умерший не страдал общественно опасными заболеваниями. Это решение члены общественного совета также поддержали.

Анна Богословская

