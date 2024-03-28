Премьер-министр посетил предприятия СКО

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил ТОО «Северный фанерный комбинат» в Петропавловске. Предприятие производит порядка 30 тысяч кубометров материала в год. В прошлом году на заводе ламинированная фанера произведена на сумму более 4 млрд тенге. Это на 32% больше, чем в предыдущие годы.

АЙВАЗ БАКИРОВ, И. О. ДИРЕКТОРА ТОО «СЕВЕРНЫЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»:

— Предприятие работает круглые сутки. 250 человек трудятся на данный момент на предприятии. Средняя заработная плата составляет 250 тысяч тенге. В дальнейшем мы планируем открытие нового завода ЛДСП. Сейчас идут строительно-монтажные работы. Будет заказываться оборудование.

Общая стоимость инвестиций в новый завод составит 8 млрд тенге. Строительство предприятия позволит создать 300 новых рабочих мест. Кроме того, глава правительства посетил ТОО «Маслодел». Предприятие успешно функционирует более 20 лет. Компания закупает сырье из нескольких районов области. Всего 25 поставщиков. Производят около 800 тыс тонн молока в год.

ИННА ПИСКУНОВА, ДИРЕКТОР ТОО «МАСЛОДЕЛ»:

— Очень обширный спектр у нас разновидностей молока. Жирность 3,2%, 2,5%, 6% жирности. Сливки мы производим, сметану разной жирности, концентрат. На предприятии работают 681 человек. Транспортировка у нас уходит железной дорогой. У нас 117 своих вагонов. Реализация у нас происходит по всему Казахстану.

В этом году планируется завершить строительство моста через реку Есиль в Петропавловске. А также при помощи подпорной стены реализуется автодорожный путепровод по улице Универсальной.

РУСТЕМ ТУРЖАНОВ, ДИРЕКТОР ТОО «БУКА»:

— Проблем нет. Рабочих 40 человек, не считая техники, которая сюда приезжает по мере необходимости. На данный момент времени мы железобетонные конструкции строим. И начинаем по улице Универсальной делать подход.

Следующим объектом посещения стало ТОО «AVAGRО». На предприятии налажено производство широкой линейки продукции: прицепные и самоходные опрыскиватели, емкости, блоки транспортировки. Они изготавливаются на специальном оборудовании по технологии ротационного формования. Объем производства в отрасли за 5 лет вырос на 304%. Ознакомившись с производимой техникой предприятия, Премьер-министр поручил отраслевым министерствам оперативно выстроить адресную работу — связать с отечественным производителем аграриев, нуждающихся в обновлении техники.

НИКОЛАЙ ЕРОХИН, ДИРЕКТОР ТОО «AVAGRO»:

— Мы сделали вот такие комплексы. Комплекс-транспортировщик. Очень модель такая современная, хорошая. Она очень конкурентоспособная. Аналоги есть, но они по качеству гораздо ниже, чем наш смешанный комплекс. Он есть у нас в варианте на КАМАЗ ставится и есть вариант на шасси, на колесах прицепной.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

