Олжас Бектенов посетил молочный комплекс ТОО «Қызылжар Сүт»

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетил предприятия агропромышленного комплекса, где ознакомился с потенциалом дальнейшего наращивания казахстанского производства для обеспечения продовольственной безопасности страны. Во время осмотра современного молочного комплекса ТОО «Қызылжар Сүт» Олжас Бектенов ознакомился с технологическим процессом работы «умной фермы».

ОЛЖАС БЕКТАСОВ, руководитель ТОО «Кызылжар сут», Кызылжарский район:

— На сегодня здесь общее поголовье порядка 1,5 тысяч голов. Из них 700 голов — дойное поголовье. Мы начали строительство этой фермы в 2018 году. В 2020 году получили первое поголовье. Коровы-нетели завезены из Европы. Это страны Германия, Австрия. Максимально, когда её строили, пытались соответствовать современным стандартам. Цифровизация активно используется, программа управления стадом, программа контроля охоты поголовья. На сегодня мы уже вышли на планируемую мощность на 100% загрузку. Ферма производит на данный момент около 17 тонн молока в сутки.

По итогам прошлого года молочный комплекс произвел свыше 6 тысяч тонн сырого молока. По словам главы Кабмина, продовольственную безопасность нужно развивать решительными темпами. Он отметил, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость развития глубокой переработки с доведением доли продукции АПК до 70%. Успешный отечественный бизнес — это прежде всего казахстанская продукция на прилавках и рабочие места. Сегодня у нас на внутреннем рынке присутствуют импортные молочные продукты. Хотя наши заводы сами могут производить все нужное, возможности для этого имеются, заключил Олжас Бектенов.

Дарья Пышмынцева