Олжас Бектенов ознакомился с ходом противопаводковых работ в СКО

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область для ознакомления с ходом исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Глава Правительства посетил Петропавловский гидроузел, где осмотрел текущее состояние водохранилища. В настоящее время сооружение находится в удовлетворительном состоянии и работает в штатном режиме.

ШУГАИП ИБАТУЛЛИН, директор СКФ РГП «Казводхоз»:

— Основным регулятором реки Есиль является Сергеевское водохранилище ёмкостью 693 млн кубометров воды. На сегодня ёмкость составляет 590 млн, наполняемость — 82%.00:47 По прогнозу в этом году мы ожидаем максимум около 2 млрд 400 млн кубов воды. Согласно прогнозу, основной подъём реки Есиль ожидается в апреле месяце. Наши гидроузлы в 2022 году прошли многофакторное обследование с финансированием из республиканского бюджета. Было затрачено 28 млн тенге.

В паводковый период водохранилище согласно алгоритму будет переведено в «транзитный режим» работы и не повлияет на пропуск паводковых вод. Вместе с тем, Олжас Бектенов акцентировал внимание на состояние Сергеевского водохранилища, где в апреле прошлого года произошел перелив воды.

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, Премьер-министр РК:

— При возникновении опасности следует вовремя принять срочные меры. Как видите, в ряде регионов страны поднялся уровень воды и произошли подтопления. Все силы были мобилизованы. Ситуация сложная. Помощь будет оказана, никто не останется без внимания Правительства.

Премьер-министр поручил акимату Северо-Казахстанской области завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС — подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.

Дарья Пышмынцева