Международный день театра отметили актёры казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова

В честь Международного дня театра в казахском музыкально-драматическом театре состоялось торжественное собрание. Актёры тепло встречали гостей.

ОЛЖАС ЗЕЙНОЛЛА, заведующий отделом казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова:

— Искусство передаётся из поколения в поколение. Для нас очень важно, чтобы оно было на высоком уровне. Театр для современного человека должен быть не только захватывающим видом искусства, но и давать заряд положительных эмоций, рождать ощущение радости и легкости. В театре человек должен отдыхать душой. Поздравляю всех с Днём театра.

Для зрителя в этот день представили спектакль «Саран» турецкого режиссёра. Премьера состоялась недавно. Спектакль был высоко оценен зрителем. В целом репертуар театра богат и разнообразен.

АЛУА КЕНЕСБАЙ, жительница г. Петропавловска:

— Литература и театр — неразрывно связанные два вида искусства. Мне нравится поэзия так же, как и нравится театр. Когда я впервые приехала в СКО, первым делом я посетила театр и библиотеку. Мне на тот момент сразу же понравилась игра актеров, я заметила очень сильную связь со зрителем. С момента, как я поступила в университет, не пропустила ни одного спектакля.

В труппе театра 40 актёров. В честь праздника многих отметили наградами.

Камилла Карим

