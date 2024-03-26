Для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий в район им. Г.Мусрепова направлены силы сводного отряда ДЧС из числа спасателей и пожарных-спасателей, всего 13 специалистов. Группа оснащена спецавтотранспортом повышенной проходимости и моторной лодкой. Основные задачи отряда — спасение и эвакуация людей, резка льда на малых реках, мониторинг паводковой обстановки, оказание иной помощи населению при ухудшении обстановки. По прибытии на места дислокации — в сёла Рузаевку и Чистополье района им. Г.Мусрепова личный состав приступит к обследованию водоемов и планированию работы на выделенных участках зон ответственности подразделений.

Камилла Карим