Противопаводковый рейд провели ЧС-ники вместе со студентами

Начался период активного снеготаяния. В Петропавловске под угрозой подтопления талыми водами находятся дома частного сектора. В Рабочем поселке спасатели вышли в рейд вместе со студентами.

ДУМАН ДИЛЬДАБАЕВ, заместитель начальника УЧС г. Петропавловска:

— Очищаются местными исполнительными органами канализация как закрытого, так и открытого типа, очищаются водопропускные трубы поперечные. Также населению доводятся элементарные требования правил безопасности. Действительно, у нас в Рабочем посёлке есть риск подтопления талыми водами жилых домов, придомовых территорий. На данный момент ведётся работа по недопущению.

Противопаводковые мероприятия ведутся с 15 февраля. Спасатели рекомендуют жителям частного сектора своевременно очищать придомовую территорию и крыши домов. В акции приняли участие 15 студентов. Ребята раздавали памятки людям и проводили с ними инструктаж.

РОМАН ЕВЧЕНКО, студент 2 курса ВСКППК:

— Сейчас мы проходим практику в УЧС СКО. Во время практики мы проводим профилактический рейд по пропаганде знаний в области гражданской защиты, а конкретно с весенним изменением климата в связи с наступлением паводкового периода. Разъясняем, как правильно нужно вывозить снег, как подготовиться к паводковому периоду и так далее.

Всего группа охватила 86 домов. Противопаводковые рейды проходят в посёлках Заречном, Солнечном и Рабочем. ДЧС напоминает: при угрозе прямого затопления жилого помещения у каждого есть возможность обратиться по номеру «112».

Валерия Сиваш