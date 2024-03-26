Как прошли праздничные выходные полицейских СКО?

Стражи порядка провели Наурыз мейрамы в усиленном режиме работы. Спокойствие жителей и гостей Петропавловска охраняли пешие и автопатрули, инспекторы видеонаблюдения. С помощью видеокамер выявили 173 административных правонарушения. Нарушений общественного порядка, тяжких и особо тяжких преступлений в областном центре не зарегистрировано. С 21 по 25 марта на оперативный канал «102» поступило более 1500 телефонных сообщений. 502 из них требовали немедленного реагирования сил полиции. В основном — по семейно-бытовым отношениям. За 5 дней зарегистрировано 38 домашних дебошей. Также ожидаемо возросли случаи нарушения тишины в ночное время — за шумные вечеринки привлечены к административной ответственности 32 человека.



Валерия Филатова