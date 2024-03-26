31 спортсмен из Казахстана примет участие в Олимпиаде

Летние Олимпийские игры в этом году пройдут в Париже. Состязания стартуют 26 июля и закончатся 11 августа. Казахстанские спортсмены имеют 31 лицензию для участия в Олимпиаде, они будут соревноваться в 11 видах спорта, сообщает zakon.kz. Это бокс, пулевая стрельба и из лука, фехтование, велошоссе, современное пятиборье, батутная и спортивная гимнастика, тхэквондо, греко-римская и вольная борьба. Лучшие показатели у спортсменов из Алматы, Шымкента, Жетысу. Нашу область на Олимпийских играх представят двое. До одного из главных спортивных событий года еще 50 лицензионных соревнований, среди них — чемпионаты Азии и мира, рейтинговые турниры.



Анна Богословская