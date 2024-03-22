Этноаул и мастер-классы: массовые гуляния на Наурыз проходят в Петропавловске

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— На улице Конституции Казахстана возле стелы Независимости есть этноаул, и вот здесь можно не только увидеть, но и прикоснуться к национальному колориту.

Домашний скот — неотъемлемая часть казахской культуры. Они дают основные источники пищи — мясо и молочные продукты, на лошадях кочевые аулы могли преодолевать большие расстояния. Если есть скот, то голод не страшен, да и одеться есть во что. Из бараньей шерсти делают не только одежду, но предметы интерьера. Это многоступенчатый и сложный процесс, создание кошмы, пряжи или ковров с тонкими, изящными узорами требует много времени, внимания и усилий.

ЖАНЫЛ КУМАРГАЖИ:

— Вот это сделано вручную. А вот это шила моя мама, очень сложная работа, большая нагрузка на глаза. Сегодня мы все решили показать и выставили на продажу. Благодаря тому, что мама хорошо ткёт, мы смогли немного повысить цены. Вот это стоит 50 тысяч тенге.

Горожане и гости Петропавловска оценили атмосферу праздника.

— «Всех с праздником Наурыз, прекрасный праздник, весенний. Всем добра, солнца, и всем мира. Все очень красиво».

— «Пришли мы на празднование Наурыза, здоровская прекрасная атмосфера, единство народа, ощущается праздник».

— «Уважаемые гости города Петропавловска, поздравляю всех с новым годом, Наурыз мереке құтты болсын! Всего самого хорошего, процветания нашему городу, праздник очень веселый, хороший. В Петропавловск я приехал из района Шал акына, из города Сергеевки».

На праздники принято наряжаться, но какая женщина будет считать образ полным без аксессуаров? Национальные украшения — отличное дополнение к весеннему настроению. А если таких нет — не беда: мастерицы научат их делать. Результат своей работы можно забрать себе или подарить кому-то близкому.

Сания и Светлана Аягановы приехали из Астаны к родственникам, чтобы отпраздновать Наурыз в окружении родных.

САНИЯ АЯГАНОВА:

— В каждом городе своя атмосфера, везде празднуют по-разному. У нас это не первый Наурыз здесь, вот сделали сережки своими руками, подарила маме на Наурыз.

СВЕТЛАНА АЯГАНОВА:

— Сережки очень классные, спасибо. Очень интересная организация — своими руками собрать и подарила она мне.

Украсить себя хотят все: и маленькие девочки, и зрелые женщины. На мастер-классе рады всем. Как оказалось, особенно по вкусу такое занятие пришлось гостям нашего города. Орынкуль Зарипова приехала из Костаная. Изготовление сережек в казахском национальном стиле здорово поднимает настроение, говорит женщина.

ОРЫНКУЛЬ ЗАРИПОВА:

— Здесь у меня живет сестренка, вышли в центр прогуляться и попали на такое мероприятие и собрали такое прекрасное, подарю внучке в память о Петропавловске.

Праздничные гуляния на самой длинной пешеходной улице города продлятся в течение всего дня.

Анна Богословская



