В селе Явленке празднуют день весеннего равноденствия

На главной площади села Явленки развернули юрты и шатры. Бауырсаки, кумыс, сладости раздавали жителям и гостям районного центра. Аромат бешпармака, плова и свежей выпечки разносился по всей площади. Бесплатно отведать блюда мог любой желающий. Также проходила ярмарка местных умельцев. Люди могли покататься на лошадях или попробовать себя в национальном виде спорта.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, АКИМ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА:

— Уважаемые есильцы и гости района, от всей души поздравляю вас с праздником Наурыз. Наурыз — одним из самых древних праздников на земле, который олицетворяет собой приход весны, символизирует идеалы добра, веры, дружбы, мира и любви. Наурыз – праздник единства и согласия, который учит нас всегда помнить добро, быть благодарным за полученные помыслы, жить в гармонии с людьми и природой. Сегодня этот праздник мира и дружбы одинаково дорог каждому человеку, проживающему в нашей стране.

Песнями и танцами встретили весенний праздник. Подарили праздничное настроение всем окружающим. Затем вышел Кыдыр-Ата — предвестник добра и благословил народ. Считается, что если он благословит, то год непременно будет удачливым. Сельчане отмечают, что организован праздник на высоком уровне такие гуляния нужно проводить чаще.

— «Уважаемые есильцы, поздравляю вас с таким замечательным праздником. Здоровья всем, самое главное, счастья, мирного неба над головой. Чтобы у нас всегда светили такие праздничные деньки. Всем, самое главное, здоровья».

— «Поздравляю всех с Наурызом. Желаю счастья, здоровья и много благополучия».

— «Всех с Наурызом поздравляю! Желаю счастья, благополучия, здоровья, любви, мирного неба над головой,чтобы все люди были счастливы на этой планете».

— «Поздравляю всех с Наурызом. Желаю всем хорошего настроения, чтобы этот праздник для вас был самым лучшим».

— «От всей души поздравляем с праздником. Здоровья всем, счастья, мирного неба на земле,чтобы все были счастливы и здоровы. Мир, дружба, чтобы мы всегда были вместе, все нации нашего большого, хорошего, любимого Казахстана».