В Мамлютке на Наурыз испекли 2,5-метровый татарский балиш

ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА, корреспондент:

— Народные гуляния с большим размахом проходят в Мамлютском районе. Для жителей и гостей районного центра подготовили яркую концертную программу. Задорные песни, весёлые игры, вкусные угощения. Сегодня здесь царит по-настоящему праздничная атмосфера!

В парке «Достык» города Мамлютки шумно и весело. Массовые гуляния объединили жителей всех сельских округов. Танцуют и поют для них артисты Мамлютского культурного центра.

ЖУЛДЫЗ МУСТАФИНА, художественный руководитель Мамлютского культурного центра:

— Сегодня в общем у нас 30 номеров в концертной программе. Участвуют все сельские округа. Также сегодня будут спортивные национальные игры, алтыбакан, юрты, полуюрты. Все организации задействованы в этом мероприятии. Хотелось бы всех поздравить с наступившим праздником Наурыз мейрамы, пожелать всем всего самого хорошего, благополучия, процветания. Наурыз мейрамы құтты болсын!

Праздничные столы от начала до конца изобилуют ароматными блюдами и свежеиспеченной выпечкой. Здесь каждый найдет угощение по душе. В глаза издалека бросается татарский балиш. Его длина составляет 2,5 метра. Для праздничной ярмарки его приготовили за одну ночь.

ТАСКИРА ИМАНГУЛОВА, жительница г.Мамлютки:

— Это балиш традиционный, татарский. Он сладкий. В нём присутствует курага, яблоки сушеные, сахар. Очень вкусно!

Праздничное настроение витает в воздухе с раннего утра. Мамлютчане поздравляют друг друга с Наурызом, обмениваются новостями и тёплыми пожеланиями.

— Всех с праздником Наурыз! Всем счастья, всех благ, весеннего настроения. Проходит праздник очень хорошо, весело.

— Все хорошо проходит, нам нравится концерт. Поздравляю с Наурызом! Мира и процветания нашей стране!

— Всем здоровья, счастья, мира, самое главное, взаимопонимания, любви!

— Концерт хороший. Поздравляю всех с праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан! Желаю всем нам дожить до следующего года в счастье и спокойствии!

Наурыз — праздник весны, символ мира, добра и единства народа. Он в очередной раз напоминает нам о том, что нужно уважать и ценить друг друга, несмотря на культуру, нацию и религию. Макпал Токтанаева на празднике готовит вкусный плов для всех любителей узбекской кухни. Женщина с семьей переехала сюда из Тараза 5 лет назад. Сейчас у них есть собственный бизнес.

МАКПАЛ ТОКТАНАЕВА, жительница г.Мамлютки:

— Раньше я в праздники всегда готовила плов на заказ. Многие люди оценили моё блюдо. Сказали, что у нас нет такого вкусного плова, было бы здорово, если бы я открыла какое-нибудь заведение. Мы к ним прислушались. Нашли кафе и арендовали его. Начали работать в прошлом году. Северного холода я не боюсь, потому что сама росла в горах. В этом году тепло, а в прошлый раз была сильная гроза, праздновали недолго. Северный и южный регионы – как небо и земля. У каждого есть свои особенности.

Праздновать Наурыз в Мамлютском районе, как и во всем Казахстане, начали еще 14 марта. Местные жители охотно участвуют в праздничных мероприятиях: ярмарках, конкурсах и спортивных состязаниях.



Валерия Филатова