В Наурыз мейрамы полицейские провели спортивный праздник в национальном стиле

Сменив форменные кители на шапаны, стражи порядка, незанятые на службе, собрались на стадионе физкультурно-спортивного общества «Динамо». Восемь команд состязались в старинной игре арқан тартыс — перетягивании каната.

Соревнования организовали специалисты управления специальной и мобилизационной подготовки областного департамента полиции. Победителям вручили грамоты, первое место заняла команда специального отряда быстрого реагирования, ей достался также памятный приз. При кажущейся простоте этот вид спорта требует не только хорошей физической формы, но и сильного командного духа, говорят полицейские. Занятия национальными видами спорта способствуют патриотическому воспитанию сотрудников, воспитывают уважение к народным традициям и укрепляют морально-психологический климат в коллективах.