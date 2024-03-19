Ветераны ЛОП на станции Петропавловск встретились с молодыми сотрудниками

Обучение для молодых сотрудников линейного отдела полиции проводит совет ветеранов. Аскар Молжигитов и Галым Жуандыков более 25 лет проработали в органах внутренних дел, ушли на заслуженный отдых, но, несмотря на это, принимают активное участие в работе по наставничеству молодежи. Они совместно провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого пассажирам и провожающим раздали брошюры по предупреждению правонарушений на железнодорожных путях. Гражданам рассказали об основных правилах безопасности при нахождении на объектах транспорта. После чего в пассажирском поезде по маршруту “Петропавловск-Алматы” прошла “встреча на колесах”, где пассажиры задавали интересующие их вопросы и активно делились своим мнением по улучшению сервиса в пассажирских поездах и на ж/д вокзалах, а также по профилактике травматизма и правонарушений.



