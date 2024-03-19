16 пьяных водителей за 3 дня привлекли к ответственности полицейские

С 15 по 17 марта в области прошло ОПМ «Правопорядок». Полицейские проверили 2238 подучётных лиц. При этом выявлено 12 нарушений со стороны условно-досрочно освобождённых и 13 — со стороны семейных дебоширов, к поведению которых судами установлены особые требования. Были усилены наряды в общественных местах, где за распитие или появление в нетрезвом виде сотрудники полиции привлекали к ответственности 222 человека. Рейды ювенальных полицейских позволили выявить 81 факт ночных гуляний подростков. Также выявлено 45 фактов бытового насилия, 40 случаев невыполнения родителями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. В частности, были проверены заброшенные дома, дачные участки, съёмные квартиры. Особым направлением работы стало укрепление безопасности дорожного движения. За 3 дня на дорогах области остановлено 16 пьяных водителей, из них один находился под действием наркотиков. Кроме того, 122 водителя привлечено за превышение скорости, 5 — за выезд на встречную полосу, 23 — за нарушение правил проезда пешеходного перехода. Всего за период ОПМ в области выявлено 1252 различных административных правонарушения.



Камилла Карим