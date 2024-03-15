Аким области посетил Аккайынский район

Интернат для престарелых и инвалидов общего типа построен в 1971 году. Рассчитан на 275 мест. В настоящее время здесь проживают 240 человек. Из них 125 имеют инвалидность. Их обслуживают 155 сотрудников. С условиями жизни постояльцев ознакомился аким области.

— Общее меню включает овощи, говядину, курицу и рыбу. Также в наше меню входят молочные продукты, различные салаты, мед.

В учреждении созданы все условия. Уделяют большое внимание досуговой деятельности. Имеются различные кружки по интересам. Действует тренажерный зал. Проживающие в центре принимают участие в областном спортивном конкурсе «Умит», где каждый раз занимают призовые места. Напомним, что в стране продолжается празднование Наурызнама. Второй день — время благотворительности, милосердия и добрососедства. Так, Гауез Нурмухамбетов поздравил присутствующих с наступающим праздником Наурыз и со священным месяцем Рамазан, а также подарил интернату телевизор.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Как вы знаете, в этом году праздник Наурыз будет проходить вместе со священным месяцем Рамазан. Пусть Рамазан принесет благословение всем нам. Здоровья вам, хорошего настроения и долгих лет жизни.

Затем глава региона посетил молочно-товарную ферму «Кедр» в селе Власовке. Предприятие производит 1000 тонн молока в год. В этом году закупили в Германии 186 коров симментальской породы на сумму 530 млн тенге.

Далее глава региона посетил крестьянское хозяйство «Гердт», которое занимается животноводством. Строится молочно-товарная ферма, стоимость проекта 1,2 млрд тенге.

По словам акима Аккайынского района Рустема Елубаева, с каждым годом увеличивается мощность и объем производства молока.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, АКИМ АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА:

— В 2019-м году среди организованных хозяйств объем молока составлял 33 тысячи тонн молока, в 2023-м году — 50 тысяч. С вводом ферм ежегодно 3-4 тыс тонн добавляется. К 2026 году планируем выйти на 60 тысяч тонн молока.

Также аким области посетил многоквартирный дом в селе Рублевке, который построили для работников ТОО «Зенченко». Жилье ввели в эксплуатацию в прошлом году. В этом году планируется строительство новых квартир.

ИВАН ЗЕНЧЕНКО, ДИРЕКТОР ТОО «ЗЕНЧЕНКО», АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— Горячая и холодная вода, канализация, отопление проведены. На следующий год хотим разрушенное здание демонтировать и построить точно такой же дом. Местные жители просят жилье в этих новых домах.

-Жилье ведомственное?

-Оплата идет только за воду и электричество.

Далее глава региона ознакомился с работой молочно-товарной фермы «Зенченко». В хозяйстве около 1200 коров симментальской породы. Ферма полностью автоматизирована. Состояние коров и объем получаемой продукции контролируются современными установками. Гауез Торсанович дал положительную оценку работе фермы и выразил готовность оказать поддержку.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

