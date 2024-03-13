Стартовало голосование по проекту «Бюджет народного участия»

Проект существует с 2019 года, с его помощью граждане могут предлагать идеи по улучшению городской среды. Это может быть благоустройство, озеленение, создание и изменение общественных мест, детских и спортивных площадок, санитарные меры. Проекты проходят проверку экспертного совета в акимате, реализуют их за счет бюджетных средств. После наступает этап голосования, жители сами выбирают, что больше всего необходимо городу.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— В прошлом году 7 проектов утвердили, реализация будет в этом году. Также в этом году, в январе-феврале у нас был сбор проектов. Жители вносили предложения. На сегодня 9 проектов поступило, до 24 апреля будет голосование на официальном сайте. Для этого необходимо авторизоваться на официальном сайте акимата города Петропавловска и проголосовать за проект, который больше понравился.



Анна Богословская