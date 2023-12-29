Разбор: могут ли граждане участвовать в планировании государственного бюджета

Партисипаторное бюджетирование считается одной из самых инновационных моделей надлежащего управления, которая способствует демократии, модернизирует государственный сектор и развивает взаимодействие между исполнительной властью и обществом.

Такая практика широко используется многими развитыми странами и является эффективным процессом демократического диалога, в котором население решает, на что выделять средства из муниципального и государственного бюджетов, а затем проверяет эффективность использования выделенных ресурсов. Такой подход к процессу государственного бюджетирования позволяет гражданам предлагать, анализировать и определять приоритетность проектов, которые потом должны быть профинансированы государством.

Многочисленные примеры показывают, что внедрение такой системы в государственное и муниципальное бюджетирование приводит к более справедливому распределению расходов, прозрачности и подотчетности правительства.

Опыт Казахстана

В Казахстане принципы партисипаторного бюджетирования частично реализуются посредством проекта «бюджет народного участия». В рамках проекта любой житель города через Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов может предложить проект городскому акимату. Акиматами городов для рассмотрения, отбора и принятия решений по проектным предложениям жителей созданы Экспертные советы, определен персональный состав и порядок их деятельности, разработаны типовые проектные предложения.

Преимущества метода

Основное преимущество метода заключается в том, что он является опытом прямой демократии. В мировом сообществе общепризнано, что участие граждан в принятии государственных решений играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития. Для поощрения инклюзивного и справедливого общества необходима организация процессов, включающих граждан в совместное принятие решений и совместную ответственность за достижение глобальной устойчивости.

Недостатки модели

В качестве основных недостатков метода партисипаторного бюджетирования традиционно отмечается его низкая эффективность в краткосрочной перспективе и временны́е затраты на образование и информирование граждан о бюджетном процессе, текущем состоянии финансов, а также о возможностях и ограничениях, связанных с бюджетированием.

Виктория Геншель