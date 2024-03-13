Правительство выделило 200 млрд на проекты по переработке мусора

В 2023 году в стране образовано более 4 млн тонн коммунальных отходов, а переработано и отсортировано только 1 млн, сообщил на заседании Правительства министр экологии Казахстана Ерлан Нысанбаев. При этом мусор на 70 % состоит из полезных фракций: пластик, стекло, макулатура, органические отходы. В Правительстве готовы поддерживать тех, кто занимается утилизацией.

— Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Это приобретение мусоровозов, сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3 % и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. Общий объем выделяемых средств составляет порядка 200 млрд тенге на 3 года.

Проектная группа минэкологии отобрала 94 проекта на сумму 232,2 млрд тенге. Все они направлены на переработку мусора и изготовление продукции из этого сырья. Огромной проблемой остаются стихийные свалки. За 2023 год с помощью космического мониторинга выявлено 5 534 таких объекта, ликвидировано 4 716. Зарегистрировано 63 тыс. административных правонарушений.

— Вводится госрегулирование отходов, а именно лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов. Другим обязательным требованием, которое снижает количество стихийных свалок, является оснащение мусоровывозящих машин GPS датчиками. Информация в режиме реального времени передается в минэкологию.

Систему с отслеживанием геолокации в министерстве тестируют с осени прошлого года, в этом году её собираются ввести в промышленную эксплуатацию.

Анна Богословская



