Флешмоб ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом прошел на городском рынке

«Мы можем победить туберкулёз!» — с таким девизом 24 марта в Казахстане отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Проводят его ежегодно в целях привлечения внимания общественности к последствиям этой болезни.

Наталья Суходубова, врач- фтизиатр областного центра фтизиопульмонологии:

— 24 февраля в Казахстане стартовал месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В рамках этого месячника областным центром фтизиопульмонологии проводятся различные информационно-разъяснительные мероприятия с населением, направленные на повышение информированности населения о проблемах туберкулеза.

Сегодня врачи провели выездную акцию. На одном из городских рынков они организовали флешмоб, установили передвижной флюорограф, и каждый желающий мог пройти флюорографическое обследование.

— Ну, надо, наверное, пройти флюорографию для себя, для своего здоровья, узнать, что там и как.

— Очень хорошо и сподручно, что приехали сюда и нас просветят.

— Я считаю, что это очень хорошая акция. Пришли на работу, принесли приглашения.

— Флюорографию проходила год назад, очень удобно, что не нужно идти в поликлинику, стоять в очереди. Можно пройти её здесь и сейчас, когда уже у меня подошел срок, и уже пора это сделать.

— Я очень рад, что приходят сюда, людей смотрят, проверяют, очень рад, что это все проводят бесплатно, внимательно смотрят за нами, спасибо большое.

16 марта в консультативно-диагностическом отделении областного центра фтизиопульмонологии пройдет День открытых дверей. Люди могут пройти обследование, а при наличии жалоб сдать анализы и получить консультацию фтизиатра. В 2023 году флюорографически осмотрели почти 336 тысяч человек. У 191 североказахстанца выявили туберкулез. Несмотря на это, эпидситуация относительно стабильная, говорят врачи.





