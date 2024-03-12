Тариф на воду в Акжарском районе может повыситься

Повысить тариф на воду в Акжарском районе планируют ТОО «Акжар-су СКО» и ИП «Болашак». Это вновь созданные в прошедшем году компании. Они подали заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям. По этому поводу в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО проходят публичные слушания.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— Согласно их заявленному проекту тариф составляет 470тг и 450тг за метр кубический без учёта НДС. Соответственно, данные цифры являются не окончательными, т.к. нами в целях обеспечения прозрачности и открытости при формировании тарифной политики проводятся публичные слушания.

В публичном обсуждении принимают участие региональная комиссия, потребители и иные заинтересованные лица.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО:

— Исходя из данного проекта, мы изучим материалы, обоснующие необходимость внесения утверждённого тарифа. С учётом экономических и социальных факторов, положения районов будет сформирован определённый уровень тарифа. Данный тариф это среднеотпускной, от этого будет дальше дифференцированный тариф по группам потребителя. Как вы знаете, на сегодня законодательством предусмотрено три группы потребителя: население, бюджетные организации и не относящиеся ни к первой, ни ко второй группе.

Решение об изменении тарифа ведомство выдаст через две недели, изучив соответствующие документы и результаты этого слушания. В целом, за два месяца текущего года в Комитете по регулированию естественных монополий провели более 15 публичных слушаний по различным тарифам.

Диана Салихова