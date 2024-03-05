Активное снеготаяние ожидается в конце марта

Паводок — одна из главных тем, волнующих североказахстанцев каждую весну. В рамках подготовки к этому периоду синоптики проводят гидрометеорологический мониторинг на 19 постах. Измеряют уровень воды и снега, температуру воздуха, толщину льда и многие другие показатели. Так они выявили, что объём влагозапаса в бассейне реки Есиль, приток в Сергеевское водохранилище, выше среднемноголетнего значения на 57%.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— Согласно прогнозу, ожидаемый объём стока весеннего половодья, приток в Сергеевское водохранилище ожидается 1600 млн куб.м — 2400 млн. куб.м при норме 1296 млн кубических метров. Мы понимаем, что у города есть дачные сообщества и их тоже интересует, возле города какой уровень будет. Если сравнивать с прошлым годом, от прошлогоднего максимума, то где-то на 50-80 см выше ожидаем.

Составили синоптики и предварительные даты прохождения половодья на реках области.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор РГП «Казгидромет» по СКО:

— Прогнозируется начало подъёма уровня воды на малых реках, притоки реки Есиль, в начале апреля — 1-2 апреля. Подъём на малых реках ожидается до 6-9 апреля. На реке Есиль в СКО ожидается начало подъёма уровня воды за счёт талого стока, предполагается к середине первой декады — 3-6 апреля.

Подъём у города Петропавловска ожидается до 29 апреля — 1 мая. Согласно прогнозу на этот месяц, существенное потепление синоптики ожидают в самом конце марта. Тогда начнется активное снеготаяние и формирование талого стока.

Диана Салихова