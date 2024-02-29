В коррекционно-развивающем центре открылась сенсорная комната

В коррекционно-развивающем центре «Көмек» состоялось открытие сенсорной комнаты. Данный проект разрабатывался на протяжении полугода. Светодинамические приборы, сухие бассейны, сенсорные дорожки, столы для рисования песком. Новая комната оснащена всем необходимым оборудованием.

ГАЛИЯ БАЯЗИТОВА, руководитель коррекционно-развивающего центра:

— В данную сенсорную комнату мы старались вложить каждый элемент, чтобы он развивал как зрительное, так и тактильное восприятие, крупную, мелкую моторику ребёнка. В данной сенсорной комнате будут работать два специалиста по сенсорному направлению, первой и второй смены. В день могут заниматься около 15 детей. Всё зависит от уровня развития ребёнка, диагноза, насколько ему будет необходима помощь именно в этой сенсорной комнате.

Тренинг-центр «Көмек» открылся в 2015 году. Сейчас здесь работают 15 специалистов. Психологи, логопеды и педагоги оказывают всестороннюю поддержку ребятам с особенностями в развитии. На данный момент коррекционный центр посещают более 60 детей.

САЛИМХАН САБИТОВ, депутат городского маслихата:

— Сегодня в качестве приглашённого я своими глазами увидел, как они занимаются с детьми, какую работу они проделывают. Если на начальном этапе дети даже не могли разговаривать, правильно держать инструменты, приборы во время приема пищи, то сегодня мы видим результаты этих детей, и это действительно заслуживает внимания.

Сенсорные комнаты бывают двух видов — светлые и тёмные. Специалисты центра решили остановится на втором варианте. Именно в темноте у детей формируется правильное восприятие естественного и искусственного света. К слову, эта сенсорная комната — третья в Петропавловске.

Валерия Филатова