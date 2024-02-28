Республиканский семинар для поколения Z провели во Дворце школьников

Во Дворце школьников прошел республиканский семинар «Взаимодействие школы и семьи: воспитание поколения Z». Участниками и спикерами выступили представители Национальной академии наук им. Алтынсарина, школ Астаны Quantum STEM School, а также сельских средних учебных заведений Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Организовали семинар специалисты центра «Орлеу» .

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала АО «НЦПК Орлеу»:

— Сегодня мы будем обсуждать проблемы в обучении цифрового поколения, которые выражаются в различных их характеристиках, отличающихся от взрослых. Это и сниженная концентрация внимания, это и прагматизм, и необходимость свободы выбора и обратной связи. В практической части наши спикеры и модераторы представят практико-ориентированные тренинги.

Квалифицированный педагог из Астаны Мадениет Хабат приехал, чтобы обменяться опытом с коллегами, в своем докладе рассказал об особеностях воспитания «цифрового поколения». Современные подростки, по его мнению, отличаются от предыдущих поколений.

МАДЕНИЕТ ХАБАТ, главный специалист АО «НЦПК Орлеу», г. Астана:

— В наше время у школьников есть все возможные гаджеты: телефоны, планшеты, ноутбуки. Раньше этого не было у предыдущего поколения. И будет неправильно, если мы начнем эти два поколения сравнивать. Но это не значит, что таким образом мы уничтожаем наши национальные ценности. И если есть такая возможность в наше время пользоваться всеми возможными технологиями, ими нужно пользоваться. Это позволяет намного быстрее развиваться и находить всю нужную информацию.

Алемгуль Баетова из Уалихановского района более 15 лет преподает в Кишкенекольской средней школе. Сегодня она выступила в качестве модератора. Тема её доклада — «Мотивация поколения Z».

АЛЕМГУЛЬ БАЕТОВА, вожатая Кишкенекольской средней школы, Уалихановский район:

— Я предоставлю своим коллегам ключи к саморазвитию и личностному росту. Цель моей темы — развивать у учащихся личностный характер, лидерские качества, коммуникативные способности. Данный семинар поможет моим коллегам и мне плодотворно работать, заниматься воспитательной деятельностью. Думаю, нынешнее поколение — это дети, которые живут в информационном обществе. Современные дети — они очень нестабильные.

Семинар проходил в оффлайн и онлайн -форматах. Более 130 человек приехали в Петропавловск. Еще 300 находились на дистанционной связи.

Камилла Карим

