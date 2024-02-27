У центра скорой помощи появится новое здание

Зданию, где располагается центр скорой медицинской помощи, почти 120 лет. На небольшой территории нельзя расположить нужное количество гаражей для машин скорой. Из 25 машин только 13 находятся в гараже. Автомобили работают на дизельном топливе, зимой приходится держать их подогретыми, чтобы оперативно выехать на помощь. Не хватает места и для полноценной работы центра.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, директор областного центра скорой медицинской помощи:

— Мы неоднократно обращались в СМИ, соцсети, говорили о том, что нам нужны новые площади, так как современный уровень оказания скорой медицинской помощи не позволяет нам в существующих площадях нормально работать, совершенствоваться и находиться в готовности выполнять нашу работу на уровне современных стандартов.

В центр СМП поступило несколько вариантов для расширения площади, выбор пал на областной перинатальный центр. Переезд планируют после завершения строительства областной многопрофильной больницы, которое должно состояться в 2025 году. В перинатальном центре скорая займет два этажа акушерского корпуса.

НУРЖАН ТАГАНИЯЗОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Разработана дорожная карта строительства нового здания областной больницы. После окончания строительства туда переедет перинатальный центр, а его место займет центр скорой помощи, он будет на 100 процентов обеспечен машинами.

На 2,5 тыс кв. метрах хватит места, чтобы расположить склад медикаментов, проводить тренинги для персонала. Также на территории перинатального центра есть площадки, чтобы возвести гаражи на 30-40 мест, говорит директор областного центра СМП.

Анна Богословская