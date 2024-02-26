Акция «Подари жизнь — стань донором» прошла в областном центре крови

В областном центре крови организовали акцию под названием «Подари жизнь — стань донором». Участие принимает любой желающий, достигший совершеннолетия и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. Для этого лабораторным методом проводится полное обследование крови и осмотр терапевта.

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОНОРОВ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА КРОВИ:

— У нас есть лучшие доноры, представленные на доске почета. На День донора мы выдаем им благодарственные письма, поздравления и небольшой подарок. Это наши регулярные доноры, которые отзываются, они сдавали кровь около 35 раз. Женщинам можно сдавать кровь 4 раза в год, а мужчинам 5 раз.

Врачи напоминают о противопоказаниях к донорству: онкология, обострение хронических заболеваний, хирургические вмешательство, а также татуировки и пирсинг, сделанные не раньше четырех месяцев. Впервые стала донором сегодня Дарига Смаилова.

ДАРИГА СМАИЛОВА ДОНОР:

— Это неописуемое чувство, когда ты понимаешь, что кому-то даришь новую жизнь и делишься своей кровью с людьми в трудный момент жизни. Кровь решила сдать впервые, прочитала в интернете, насколько это важно и нужно. Сдача крови нужна и для нас самих, потому что кровь обновляется, и это повышает иммунитет. Конечно же, мы помогаем людям, у которых нехватка крови.

Добровольцы каждый день вносят свой вклад в развитие безвозмездного донорства. Акция проводится для обеспечения переливания крови всем нуждающимся. Кстати, по словам врачей, сдача крови улучшает донорам сердечно-сосудистую и иммунную системы.

