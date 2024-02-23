Какие права есть у детей в суде?

Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на их благополучие, объясняет судья специализированного межрайонного суда Алия Жумабаева. С точки зрения законодательства, при вынесении решения суд должен учитывать индивидуальные особенности и интересы ребенка, его жизненную ситуацию. Это касается участия несовершеннолетних и в бракоразводных процессах, и при совершении ими преступлений.

АЛИЯ ЖУМАБАЕВА, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних СКО:

— На всех этапах судебного разбирательства неоспоримыми правами несовершеннолетнего являются такие как презумпция невиновности, право быть поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на отказ дачи показаний, право иметь защитника, право присутствия родителей, законных представителей, право на очную ставку со свидетелем и перекрестный допрос, право на привлечение эксперта, право на апелляцию в вышестоящие инстанции, право иметь переводчика.

Также детям предоставляют право на конфиденциальность: все судебные заседания проходят в закрытом режиме. В законодательстве предусмотрена возможность альтернативных лишению свободы наказаний для несовершеннолетних. Ребенок, который впервые совершил уголовное преступление средней или легкой тяжести, может быть освобожден от ответственности, если суд решит, что подростка можно наказать другими воспитательными мерами. Такое же правило действует при совершении тяжких преступлений, которые не связаны с убийством и причинением серьезного вреда здоровью.

АЛИЯ ЖУМАБАЕВА, судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних СКО:

— В основном, это кражи, хулиганство. Грабеж и разбой редко, но они тоже имеют место быть. Но основную статистику составляют кражи чужого имущества, большая их часть совершается несовершеннолетними.

За прошлый год в нашей области в суд по делам несовершеннолетним подано более тысячи гражданских исков. Для сравнения, в 2022 году было возбуждено и рассмотрено 642 дела.

Анна Богословская