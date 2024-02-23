24 случая заболевания туберкулёзом выявили в 2024 году

24 человека заболели туберкулезом в 2024 году. На сегодня на учёте с этим диагнозом состоят 268 североказахстанцев. В целом, обстановка по области стабильная, говорят медики. По итогам двух лет наблюдается незначительный рост заболеваемости. Врачи связывают это с хорошей выявляемостью.

РАИСА КУСАИНОВА, заместитель директора по медицинской части областного центра фтизиопульмонологии:

— В области зарегистрировано 216 человек, больных туберкулёзом в 2023 году. В 2022-м эта цифра была 210. По детской заболеваемости зарегистрировано 11 случаев заболевания среди детей от 0 до 17 лет. В 2022-м было 10 случаев.

При этом половина детей из числа заболевших в прошлом году — контактные. Привили в 2023-м году более 4600 новорождённых. 111 человек отказались от иммунизации по личным убеждениям.

ГУЛЬМИРА ЖАРМАГАМБЕТОВА, внештатный областной фтизиопедиатр:

— Хочется обратить внимание родителей и будущих родителей на важность вакцинации БЦЖ. Всё-таки мы наблюдаем, что заболеваемость туберкулёзом у нас есть, хоть и невысокая. Вакцина, которой проводится вакцинация, известна уже более 60-ти лет. Она себя зарекомендовала как безопасную, эффективную.

Стоит отметить, что в 2023 году решен вопрос по социальной поддержке больных туберкулезом во всех районах области. Помощь оказывается ежемесячно.

РАИСА КУСАИНОВА, заместитель директора по медицинской части областного центра фтизиопульмонологии:

— Если пациент пропустил приём лекарств, он лишается этой материальной помощи. Это, в свою очередь, повышает мотивацию к лечению. В Петропавловске много лет оказывалась поддержка в виде выплаты единовременного пособия при взятии на учёт. Это хорошо, конечно. Но это не стимулировало пациентов проходить лечение. Положительно решён вопрос о выплате больным туберкулёзом социальной помощи в размере 10 МРП на поддерживающей фазе. Выплаты начались с июня.

Всего за прошедший год такую помощь получили почти 440 пациентов на сумму более 60 млн тенге. В 2022-м году эта сумма была в два раза меньше. Помимо этого, 24 февраля в Казахстане стартует месячник, посвященный борьбе с туберкулёзом. В его рамках 2 и 16 марта пройдут Дни открытых дверей в областном центре фтизиопульмонологии. А 13 марта в ТЦ «Алтын-Арман» пройдет флешмоб сотрудников, там же установят передвижной флюорограф.

Диана Салихова