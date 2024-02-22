Нечем дышать: почему в Петропавловске грязный воздух?

Жители областного центра давно жалуются на смог. Плохой запах, черная дымка над городом — постоянные спутники зимних морозов. В чем же причина такой ситуации? На вопрос отвечают экологи, которые мониторят уровень загрязнения воздуха промышленными предприятиями.

ДАМИР ЖУМАБАЕВ, руководитель отдела департамента экологии по СКО:

— Из-за низкой скорости ветра в приземном слое воздуха города происходит накопление загрязняющих веществ. Данные вещества выделяются в процессе сжигания твердого топлива как частным сектором, так и промышленными предприятиями города. Влияние оказывает и движение автотранспорта. Всего по данным «Казгидромета» в текущем году было зафиксировано 9 дней НМУ. Специалистами департамента экологии в периоде прогнозирования НМУ осуществляется оперативный выезд на границу санитарных зон крупных предприятий города.

За время наблюдений нарушений предельно допустимого уровня загрязнения воздуха не было выявлено. Основные загрязняющие вещества — оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы. Вопреки распространенному среди петропавловцев мнению, ТЭЦ-2 — не основной источник загрязнения воздуха в городе.

— Мы выезжаем на границу санитарных зон на западную точку, южную или восточную, в зависимости от направления ветра. Замеры производятся при помощи универсального газоанализатора. Сейчас показания 0,02. Это гораздо ниже нормы.

Качество воздуха можно проверить на ресурсе airkaz.org. Петропавловцы отмечают, что в центре города довольно чисто относительно окраин, где расположился частный сектор. Свою лепту вносят и автомобили, которых по данным управления госдоходов, в областном центре порядка 50 тыс. единиц.

— Может быть из-за того, что транспорта появилось больше, воздух стал более загрязненный. Это так, навскидку припоминаю прошлые годы. Мне так показалось, неприятненько становится периодически.

— Здесь я ничего такого не ощущаю, нормальный запах. А вот район, где я живу, там частный сектор, они топят, и там прям пелена такая, я даже редко открываю окно.

Неблагоприятные метеорологические условия — одна из причин застойного грязного воздуха. Низко расположенные трубы отопления частных домов создают плотную завесу смога, где сконцентрированы продукты распада угля.

Анна Богословская

