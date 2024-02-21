В областном архиве презентовали выставку памяти Геннадия Зенченко

Геннадий Зенченко ушел из жизни 18 декабря 2016 года, знаменитому в нашей области сельхознику было 79 лет. Трудовой путь он начинал с профессии механизатора, работал слесарем, был заведующим нефтебазой. В 1976 году Геннадий Иванович занял пост директора совхоза «Новоникольский», а через год стал генеральным директором коммандитного товарищества «Зенченко и компания». История этой семьи насыщенная и обширная, в областном архиве стремятся сохранить как можно больше данных о Геннадии Зенченко и его ближайших родственников.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В нашем архиве есть фонд личного происхождения Геннадия Ивановича. Всегда на наших мероприятиях мы представляем уникальные документы. Это выставка документов о жизнедеятельности Геннадия Ивановича, и мы нашли уникальный документ об отце Геннадия Ивановича Иване Емельяновиче.

Как рассказывает сын Геннадия Ивановича, когда отец приехал в Новоникольское, картина была плачевной. Люди злоупотребляли алкоголем, не признавали светские праздники, а совхоз не был благоустроен. За годы упорного труда благодаря требовательности к себе и подчиненным Геннадию Зенченко удалось создать процветающее хозяйство.

ГЕННАДИЙ ЗЕНЧЕНКО, директор КТ «Зенченко и К», сын Героя труда Г. Зенченко:

— Он всегда был справедливым. Справедлив к себе, к народу. Никогда у него пьяница не был в почете. Те люди, которые этого заслуживали, всегда были на виду. И когда было указание развалить все и начать все сначала, потому как нам в сельской местности всегда приходится от одной крайности к другой переходить, 90 % Новоникольского сельского округа пришли и отдали свои пайки Геннадию Ивановичу. Он встал и сказал, что все, что у него есть — «Волга» и вот этот дом, и он гарантирует этим имуществом, что люди будут достойно жить, нужно только потерпеть.

Геннадий Зенченко был в числе первых, кто начал восстанавливать отрасль по производству молока после обретения Казахстаном независимости. Сейчас товарищество в лидерах по производству продукции.

Анна Богословская