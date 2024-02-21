В минсельхозе обозначили проблемы отрасли и пути их решения

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сделал акцент на методике расчета статистических данных. По его словам, прежние способы ненадежны, нужны современные и надежные техники. Специальная комиссия в минсельхозе займется упорядочиванием данных. Актуальной проблемой остается низкий уровень применяемых агротехнологий, а продуктивность животноводства невысока. Одна из причин — недостаток финансирования.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— По поручению Главы государства в текущем году будет проведена большая работа по привлечению финансирования в отрасль. Причем подразумеваются не только бюджетные средства, но и другие источники, в том числе капитал банков второго уровня. Подчеркну, что все эти средства — возвратные, то есть мы работаем над тем, чтобы у фермеров были доступные кредиты.

Поддержку аграриям должны оказать и акиматы областей через льготные кредиты. Задача фермеров — увеличить объем производства и снизить себестоимость продукции. Чтобы не допустить скачков цен на технику и удобрения, минсельхоз планирует выплачивать субсидии заводам и фининститутам авансом вместо выплат аграриям.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, министр сельского хозяйства РК:

— Это позволит избежать контакта получателей субсидий и госорганов, сдерживать рост цен на ресурсы, а также сконцентрировать усилия казахстанских производителей на обеспечении внутреннего рынка. Для заводов это станет гарантией реализации их товаров.

Айдарбек Сапаров отметил, что в министерстве были определены факторы роста агропромышленной отрасли. Цель на ближайшие пять лет — снизить площади посевов при повышении урожайности. Это позволит сэкономить воду, которая в больших объемах нужна посевам. Поддержат фермеров и инвестпроектами, их объем на 2024 год — 1,7 трлн тенге.

Анна Богословская