С начала года почти 300 раз полицейские доставляли бродяг для установления личности

Каждый день группа приёмника — распределителя проводит рейды по местам вероятного пребывания лиц без определённого места жительства. Работает во второй половине дня. Стражи порядка проверяют теплотрассы, колодцы, окрестности рынков, чердаки, подвалы и другие места.

БОЛАТ БАЙМАКАНОВ, начальник приёмника-распределителя УП г. Петропавловска:

— С начала 2024 г. в ПР УП г. Петропавловска было доставлено 284 лица, из них помещено с санкции судьи 24. Все доставленные лица поставлены на списочный учёт.

Каждого полицейские проверяют по спискам разыскиваемых — пропавших без вести или подозреваемых в совершении преступлений. Ежедневно в приемник- распределитель доставляют от 10 до 20 лиц БОМЖ. Средний возраст — от 33 до 45 лет. В период суровых морозов эта работа особенно актуальна.

БОЛАТ БАЙМАКАНОВ — начальник приёмника-распределителя УП г. Петропавловска:

— Ежедневно группа подбора ПР доставляет лиц БОМЖ в ночлежный дом, который находится в Рабочем посёлке. В случае выявления лиц БОМЖ и документов вы можете обратиться в д/ч ПР по тел.: 52-92-99 или на оперативный канал «102».

Всего с начала года стражи порядка 284 раза доставляли бродяг для установления личности, в 23 случаях бездомных, у которых не было документов, помещали в приёмник-распределитель с санкции суда.

Камилла Карим