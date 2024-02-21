О подготовке к паводковому периоду говорили на брифинге

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Заречный посёлок каждый год находится под угрозой подтопления. Весеннего разлива жители здесь ждут с осторожностью. И уже сейчас задумываются готовить «тревожный чемоданчик» — сумку с вещами первой необходимости.

Улица Заречная, 1 ближе всего находится к реке Есиль. Руслан Ибраев живет здесь не первый год. Уже скоро снова с тревогой будет наблюдать за повышением уровнем воды в реке.

РУСЛАН ИБРАЕВ, житель поселка Заречный:

— В случае эвакуации, чтобы мы сразу смогли моментально собраться в кратчайшее время, у нас здесь постоянно дежурит личный состав ДЧС. Они мониторят обстановку. С той стороны обычно вода подходит к нам, и мы уже знаем, они заранее оповещают.

О подготовке к паводковому периоду ЧС- ники говорили на брифинге. В целом все идет по плану. Соответствующие службы мониторят состояние водохранилищ, дамб и других объектов. В 2017 году от воды сильно пострадал Заречный поселок. Со временем там сделали дамбу возле окраинных улиц.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— Недавно при обходе акимом области дано поручение ещё раз увеличить высоту данной дамбы. При потеплении будет проводиться работа по укреплению данной дамбы. Поэтому для поселка Заречный угрозы в нынешней обстановке и по прогнозным данным у нас не существует.

Для оперативного реагирования на угрозы паводка создана группировка сил и средств из числа правоохранительных органов, ДЧС и Национальной гвардии РК — 472 человека и 134 единицы техники. Распоряжением главы региона с 24 января область перевели в режим повышенной готовности. На учет взято 87 населенных пунктов, подверженных паводкам.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— Местными исполнительными органами для реагирования угрозы паводка и для принятия примитивных мер создана группировка сил и средств в составе 1484 человек и 1127 единиц техники. 71 единица водооткачивающей техники, 297 мотопомп. На сегодня акиматами районов ведется работа по приобретению дополнительных 58 мотопомп. Уже заготовлено порядка 9 тысяч тонн инертного материала, 38 тысяч мешкотары, более 87 тонн ГСМ. Данные цифры мы еще будем наращивать.

С начала текущего года из населённых пунктов на снежные полигоны вывезли почти 700 тысяч кубометров снега.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— Хочется здесь отметить, что у нас выпало очень много снега, поэтому дополнительно 620 млн. тенге было выделено на вывоз снега из населенных пунктов, подверженных паводкам. Это даст нам возможность еще дополнительно вывести сверх плана 400 тысяч кубов снега. В текущем году акиматом области для проведения аэровизуальных обследований на облеты, услуги вертолета АО «КазАвиаСпас» выделено 130 млн.тенге.

На балансе филиала «Казводхоз» состоят 4 водохозяйственных объекта, в том числе 3 гидроузла с водохранилищем. Это Сергеевское, Петропавловское и Шарыкское.

ШУГАИП ИБАТУЛЛИН, директор областного филиала РГП на праве хозяйственного ведения «Казводхоз»:

— Основным регулятором истока реки Есиль является Сергеевское водохранилище полной ёмкостью 693 млн. кубометра воды. На данный момент Сергеевский и Петропавловский гидроузлы находятся в удовлетворительном состоянии. Работают в штатном режиме. По сотоянию на 21 февраля уровень Сергеевского водохранилища составляет 137,14 метров и объем 596 млн.кубометров воды.

Акиматом области был приобретен и передан на баланс профильного департамента 1 беспилотный летательный аппарат для мониторинга паводковой обстановки. Всего в регионе таких 9.

Камилла Карим

