IV тур 32-го чемпионата РК среди женских команд проходит в Петропавловске

IV тур 32-го чемпионата РК среди женских команд мастеров национальной лиги стартовал в Петропавловске. Участие принимают 9 команд.

ЕРМЕК СЫРЛЫБАЕВ, генеральный секретарь казахстанской федерации волейбола, главный судья:

— Мы ждём накала,потому что турнирная ситуация ещё не ясна. В нижней части три команды борются за выживание, можно сказать. Это «Айкаракоз» — Жетысуская область, «Алтай» — Усть-Каменогорск и команда Караганды. В верхней части тоже. Местной команде «Куаныш» необходимо выиграть две игры, они останутся на первом месте. А вот остальные четыре команды будут биться за 2,3,4,5 места.

Сегодня ожидаются две очень серьёзные игры, говорит главный судья. Это пары «Алматы» и «Жетысу», а также фавориты «Куаныш» с командой «Туран». По прогнозам именно они будут биться за медали.

ЕРМЕК СЫРЛЫБАЕВ, генеральный секретарь казахстанской федерации волейбола, главный судья:

— Мы будем внимательно следить за командой «Куаныш»,потому что они будут представлять Казахстан на чемпионате Азии в апреле. А это официальный отбор на клубный чемпионат мира. Поэтому мы с директором клуба, с руководством области разговаривали на эту тему. Мы хотим повезти сильнейший состав, усилить команды игроками национальной сборной и завоевать путёвку на клубный чемпионат мира.

Поддержать любимые команды пришли и болельщики. Среди них как искушенные зрители, так и новички.

— Люблю смотреть спортивные состязания. Сегодня первый раз на волейболе.

— Мы вот пришли с подругой посмотреть первое выступление. Я вот болею за команду Караганды. С этим городом у меня приятные воспоминания. Эта команда мне нравится. Очень приятные ассоциации связаны с этой командой. Я пришла за них поболеть. Нравится, напряженная игра. Карагандинцы в первом сете выиграли, во втором немножко расслабились. Я вот сижу переживаю за них.

Второй сет завершился ничьей. А пока разыгрывается следующая партия, фавориты чемпионата — команда «Куаныш» готовятся к предстоящей вечером игре.

АНАСТАСИЯ БАВЫКИНА, капитан ВК «Куаныш»:

— «Туран» — это хорошая команда. Мы вот как раз только пришли с собрания, разбирали, готовились. До этого у нас были с ними непростые матчи, но они хорошо для нас заканчивались — победами, кроме первой игры на Кубке. И, надеемся, что сегодня тоже будет победа за нами.

По результатам этого тура будет определена команда-аутсайдер — девятая команда. Она «выпадет» из турнира. Следующий тур уже будет плей-офф. Он пройдёт с 19-20 марта в Туркестане. Там определят победителей и призёров чемпионата.

Диана Салихова