Факты буллинга, доступа к запрещенным сайтам в школах области выявили прокуроры

Рост уголовных и административных правонарушений со стороны несовершеннолетних произошел в области в 2023 году. 50 раз школьники нарушили закон. Речь идет о кражах, вымогательствах, фактах хулиганства. Об этом говорили на межведомственном совещании в областной прокуратуре. Проверки правоохранителей вскрыли системные проблемы, причем не только в сфере профилактики правонарушений среди учащихся школ, но и непосредственно в работе организаций образования.

ВИКТОР НАЙДА, старший помощник прокурора СКО:

— Мобильными группами по защите прав несовершеннолетних, созданными в прокуратуре, выявлено 8 укрытых администрациями школ фактов буллинга, по которым проводятся проверочные мероприятия. В кабинетах информатики школ ряда районов выявлен доступ к запрещенным сайтам, которые содержали материалы, побуждающие детей к совершению незаконных действий.

Контент на таких сайтах был посвящен самодельному изготовлению оружия, наркотиков и не только. Запрещенные источники просматривали школьники из Тайыншинского, М.Жумабаева, Акжарского, Шал акына, Мамлютского и Айыртауского районов. Факты скрытого буллинга имели место быть в старших классах в школах областного центра, Кызылжарского, Мамлютского районов и в М.Жумабаева. Кроме того, в качестве примера прокуроры привела случай буллинга в Есильском районе. Администрация школы райцентра решила не выносить «сор из избы», в управление образования и отдел полиции о случившемся никто не сообщил. Руководство учебного заведения привлекут не только к дисциплинарной, но и к административной ответственности. На этом серьезные нарушения, которые имели место быть в школах области, не заканчиваются.

ВИКТОР НАЙДА, старший помощник прокурора СКО:

— В Айыртауском районе выявлен факт наличия у одного из учителей поддельного диплома об образовании. Досудебное расследование по данному факту по статье 385 части 3 УК было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Учителя, который много лет проработал с ребятами из начального звена, уволили. Администрации школы серьезный проступок тоже с рук не сойдет, отметили прокуроры. Во время проверки правоохранители узнали о том, что в Жамбылском районе двое детей более двух лет не посещали школу. Их родителей ограничат в родительских правах. Разбирательства по этому случаю продолжаются. Как и по многочисленным нарушениям по антитеррористической защите, в сфере противопожарной и санитарной безопасности в школах региона. Мобильные группы прокуратуры области будут работать до конца года.

Дарья Пышмынцева

