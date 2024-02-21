Более 300 библиотек насчитывается в СКО

В текущем году наблюдается значительный интерес к чтению у молодежи. Только в электронных источниках по области насчитывается более 4 млн читателей. Директор областной библиотеки им. С. Муканова рассказала, какие меры принимаются для привлечения молодого поколения.

БЕЙБИТГУЛЬ АБИЛЬМАЖИНОВА, директор областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова:

— В прошлом году новую жизнь обрели несколько сельских библиотек после капитального ремонта. Ключевым механизмом библиотечной деятельности является компьютеризация, внедрение новых информационных технологий и повышение квалификации библиотечных работников. Компьютеризированы в этом году 220 библиотек. 214 — сельские и районые библиотеки. Все они подключены к сети интернет.

В Северо-Казахстанской области 318 библиотек и 705 библиотекарей. А общий книжный фонд превышает 4 миллиона. На государственном языке издано более 1 миллиона книг. В области около 220 тысяч читателей. Большую работу по привлечению к чтению проводят в областной детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова.

КОГАРШЫН БЕРДАГУЛОВА, директор областной детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:

— В 2023 году количество читателей в нашей библиотеке составило 16 355 человек. Количество посещений — более 150 тыс. человек. Было выпущено 301 150 книг. На 1 января 2024 года книжный фонд составил 215 627 экземпляров, в том числе на государственном языке — 29 353 экземпляра.

Областная библиотека им. С. Муканова — крупнейшая в регионе. Ежедневно ее посещают около тысячи человек. Книжный фонд насчитывает 500 тысяч книг. Имеется музей редких книг.

БЕЙБИТГУЛЬ АБИЛЬМАЖИНОВА, директор областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова:

— Ежегодно мы участвуем в республиканском конкурсе-фестивале «Рухани казына». Мы — единственная библиотека, которая участвует и побеждает с 2018 года. У нас есть победы в номинациях. Это «Лучший библиотечный работник государственной библиотеки РК». Есть проекты с внебюджетными источниками финансирования.

В этом году библиотеке им. С. Муканова исполняется 90 лет. По случаю юбилея пройдет научно-практическая конференция, откроется кабинет робототехники, будет организован конкурс «Юный библиотекарь».

Валерия Сиваш