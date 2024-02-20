О новом способе профилактики интернет-мошенничества рассказали в полиции

Аккайынский РОВД, майор полиции Ризаханов, профилактика интернет-мошенничества, чтобы не попасться на уловки мошенников, будьте добры, дома прочитайте!

Профилактику интернет-мошенничества полицейские проводят на постоянной основе. Однако, обычная памятка может не всегда находиться под рукой. Стражи порядка предложили печатать памятки на полиэтиленовых пакетах, чтобы предупреждение как можно чаще попадалось на глаза. На эту инициативу откликнулся индивидуальный предприниматель из Аккайынского района.

СЕРГЕЙ ВЕКЕРЛЕ, индивидуальный предприниматель:

— Мною совместно с ОП было приобретено 30 тысяч «маечек» по профилактике и недопущению интернет-мошенничества. Я в последнее время много слышу от друзей и знакомых, что мошенники звонят на телефон и уговаривают скинуть свой код, пожалуйста, население, не поддавайтесь на эти уловки.

Договорились распространять пакеты через районный отдел предпринимательства по себестоимости, чтобы они появились в каждом магазине Аккайынского района.

АЛЬНУР АХМЕДЬЯРОВ, начальник ОП Аккайынского района:

— В рамках программы по противодействию киберпреступности сотрудниками ОП Аккайынского района проводится профилактическая работа с гражданами по недопущению фактов интернет-мошенничеств. В настоящее время совместно индивидуальным предпринимателем гр. Виккерле С.Ю. изготовлено 30 тысяч пакетов для товаров, на лицевой стороне которых изображена профилактическая информация об опасности интернет-мошенничеств.

С начала года фактов интернет-мошенничества в районе не зарегистрировано, но в прошлом году от аферистов пострадали 9 человек. Во всех случаях это были так называемые «звонки из банка». Суммы ущерба — от 100 тысяч до 3,5 миллионов тенге.

Валерия Сиваш