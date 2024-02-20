О низком росте урбанизации в стране заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев

«По данным Бюро национальной статистики доля городского населения уже сегодня достигла 62%. Однако уровень урбанизации в Казахстане остается примерно на 10% ниже, чем в странах с аналогичным уровнем дохода на душу населения. ООН прогнозирует, что в среднесрочном периоде численность населения в Центральноазиатском регионе будет расти», — сказал Маулен Ашимбаев во время правительственного часа в Сенате.

По его словам, этот процесс актуализирует вопрос обеспечения занятости населения и доступности жилья.

«Вместе с тем, мы не должны забывать о развитии сельских территорий. Сохранение численности населения на селе также является стратегической задачей. С данной точки зрения программа «Ауыл аманаты» показала свою эффективность. Благодаря микрокредитам на селе создано более 12 тысяч рабочих мест», — добавил спикер Сената.