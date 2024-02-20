Форум Президентского молодежного кадрового резерва прошел в Астане

Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва. По мнению Главы государства, образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Президентский молодежный кадровый резерв предоставляет уникальную возможность именно для такой целеустремленной молодежи. Сегодня в состав резерва входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Акимам поручено обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области. В своем выступлении Глава государства отметил, что на государственной службе сейчас ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— В стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора.

Касым-Жомарт Токаев считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров.

Дарья Пышмынцева

